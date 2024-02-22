ما الفرق بين الإنفلونسر والبلوجر؟.. دور ملك زاهر في مسلسل محارب

شخصيات مختلفة يقدمها الفنانون في مسلسلات رمضان خلال العام الجاري، ربما تكون أول مرة في حياتهم الفنية تقديم مثلها، وهذا ما حدث بالفعل مع الفنانة ملك زاهر التي تجسد للمرة الأولى دور فتاة شريرة تدعى «راندا»، وتمارس مهنة «إنفلونسر» التي أصبحت منتشرة بشكل كبير، خلال الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار تساؤلا عن هذه المهنة وما الفرق بينها وبين البلوجر، وهو ما نجيب عنه في السطور التالية.

الفرق بين البلوجر والإنفلونسر

هناك فرق كبير بين مهنة «البلوجر» و«الإنفلونسر»، إذ في عام في 2017 بدأ مصطلح «إنفلونسر» في الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي حتى يومنا هذا، وهو عبارة عن شخص يكون له تأثير كبير على المتابعين، ويحصل على المال الكثير، من خلال الترويج للمنتجات المختلفة سواء منتجات التجميل أو الملابس التجارية بعلاماتها المختلفة، وهو يكون له شعبية واسعة على «إنستجرام» من خلال نشر مقاطع الفيديوهات أو منشورات أو صور مختلفة، وفقا لما ذكره موقع «miss details» الأمريكي.

أما «البلوجر» هو مصطلح يطلق على الشخص الذي يدير أي نشاط تجاري، وذلك من خلال نشر محتوى منتظم عبر الإنترنت يلهم به جمهورا معينا أو يثقفه، فهو يحاول دائما يعطي رأيه، والبلوجر يكون عدد متابعيه أقل من الإنفلونسر.

أحداث مسلسل محارب

مسلسل «محارب» بطولة الفنان حسن الرداد وتدور أحداثه حول شاب قادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتتغير حياته بشكل مفاجئ بعد وفاة والده، الأمر الذي يضطر لترك دراسته والعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سراً كبيراً يغير مسار حياته، وهو أنه يمتلك إرثا كبيرا في الصعيد.

ويشارك في المسلسل العديد من الفنانين منهم أحمد زاهر، ناهد السباعي، نرمين الفقى، منة فضالي، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى ومحمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.