رئيس شعبة العطارين: جميع مستلزمات شهر رمضان المبارك متوفرة بالأسواق

قال عبدالفتاح رجب رئيس شعبة العطارين، إن كل مستلزمات البيت المصري بأنواعها المختلفة من العطارة والياميش والمكسرات لشهر رمضان المبارك متوفرة، وكذلك التمور المصرية وتمور أسوان.

وأضاف «رجب» خلال مداخلته مع الإعلامية قصواء الخلالي عبر برنامجها «المساء مع قصواء» المذاع على قناة «CBC» أن السوق المصرية غنية بالمحاصيل الزراعية التي يتم تصديرها، إذ يجري تصدير الفول السوداني بكميات كبيرة إلى تركيا وكذلك الينسون والكراوية، مضيفًا: «الزبيب المصري أحسن من المستورد 100 مرة».

وأوضح «رجب» أن الزيادة في الأسعار خلال شهر رمضان المبارك ستكون طفيفة، على عكس ما يتم تداوله، مشيرا إلى أن الزيادات الكبيرة نسبيًا ستكون محصورة في المنتجات المستوردة فقط.