عتبات البهجة وإمبراطورية ميم.. أعمال مأخوذة عن روايات تعرض في رمضان

شهدت الفترة الأخيرة في السينما تحول عدد من الروايات الأدبية إلى أعمال مصورة، واستطاعت هذه الأعمال تحقيق النجاح الجماهيري، ما ساعد بعض النجوم على تكرار هذا الأمر، ويشهد موسم الدراما الرمضاني هذا العام عدة أعمال مأخوذة من روايات أدبية وتاريخية معروفة لدى الكثيرين من متابعي الفن.

إمبراطورية ميم

ينافس الفنان خالد النبوي في الموسم الرمضاني هذا العام بمسلسل «إمبراطورية ميم»، وهو مأخوذ في الأصل من رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب إحسان عبدالقدوس، كما سبق وتم تقديم الرواية في فيلم سينمائي في سبعينيات القرن الماضي، ولعبت دور البطولة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، تدور أحداث الرواية حول أب يعيش مع أبنالئه الـ6 بعد وفاة الأم، وبعد فترة يفقد السيطرة عليهم ويريدون إجراء انتخابات لاختيار حاكم جديد للمنزل، وسيتولى «محمد سليمان عبد الملك» المعالجة الدرامية للعمل.

عتبات البهجة

يشهد الموسم الرمضاني المقبل عودة الفنان يحيى الفخراني مرة أخرى بعد غياب 3 أعوام، ووقع اختيار النجم الكبير على تقديم مسلسل «عتبات البهجة» وهي رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد، وسيعيد صياغة الأحداث والممعالجة الدرامية للعمل الكاتب مدحت العدل.

جودر

ينضم للمسلسلات المأخوذة من نصوص أدبية وروايات مسلسل «جودر»، وهو من بطولة الفنان ياسر جلال، الذي يخوض السباق الرمضاني بمسلسل مكون من 15 حلقة للعام الثاني على التوالي، ويعد هذا العمل مأخوذًا من الكتاب الشهير «ألف ليلة وليلة»، ويتولى تأليف العمل الكاتب أنور عبد المغيث.