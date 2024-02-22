حقيقة رسوب 75% من طلاب الفرقة الأولى في كلية طب جامعة جنوب الوادي

كشف مصدر مسؤول في كلية طب جامعة جنوب الوادي، حقيقة رسوب 75% من طلاب الفرقة الأولى بكلية طب جامعة جنوب الوادي، في امتحانات الترم الأول من العام الدراسي الجامعي 2023/2024، نافيا أن تكون نسبة الرسوب عالية لهذه الدرجة، مؤكدا أن نسبة النجاح أعلى من ذلك بكثير، وفي نفس الوقت اتخذت إدارة الكلية كل الإجراءات لمعرفة أسباب الرسوب الحقيقة لهؤلاء الطلاب.

حقيقة رسوب 75% من طلاب طب جامعة جنوب الوادي

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ما تردد عن رسوب 75% من طلاب الفرقة الأولى في كلية طب جامعة جنوب الوادي، غير حقيقي وأن هذه النسبة مٌبالغ فيها، لافتا إلى أن النسبة الحقيقية للرسوب بين طلاب الفرقة الأولى 56.1٪ في مواد الترم الأول، وبلغت نسبة النجاح 43.9%، مشيرا إلى أن إدارة الكلية يهمها أن من يتخرج منها يكون قويا علميا لأنه يحمل اسم الجامعة.

نتيجة طلاب كلية طب جامعة جنوب الوادي

وتابع المصدر أن نسبة النجاح في الترم الأول بين طلاب الفرقة الأولى من طب قنا في جامعة جنوب الوادي، 43.9٪، مؤكدا أن عدد الطلاب الناجحين بلغ 260 طالبًا من أصل 591 من طالبا، وجاري مراجعة النتيجة مرة أخرى حاليًا، لافتا إلى أنه للعام الثاني على التوالي بلغت نسبة النجاح في طلاب الفرقة الأولى قليلة، إلا أنها تتحسن في الفرق التالية.

أسباب ارتفاع نسبة الرسوب في كلية الطب جامعة جنوب الوادي

وأوضح المصدر، أن إدارة الجامعة وكلية طب جامعة جنوب الوادي، تبحثان أسباب ارتفاع نسب الرسوب للعام الثاني على التوالي، موضحا أن ما توصلت إليه حتى اللحظة اللجنة أن جميع الطلاب الراسبين تخرجوا من عدد من المدارس الثانوية العامة المعروفة لدى الجميع، وأن هؤلاء الطلاب مستواهم ضعيف وخاصة في اللغة الإنجليزية.

وأشار «المصدر»، أن كلية طب جامعة جنوب الوادي، حاصلة على شهادة الجودة التعليمية العالية، وأنها معتمدة عالميا وأنها لن تسمح بتخرج مٌنتج تعليمي ضعيف يهين الكلية والجامعة.