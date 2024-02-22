بعد طرحه في مسلسل بدون سابق إنذار.. ما مضاعفات عملية زراعة نخاع العظام؟

ينافس مسلسل بدون سابق إنذار في الموسم الرمضاني 2024، والذي يسلط الضوء على واحد من أشرس الأمراض، ألا وهو السرطان، إذ تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول زوجين يكتشفان إصابة نجلهما بسرطان الدم، يُجبر هذا المرض الزوجين على اتخاذ قرار سريع بإجراء عملية نقل نخاع العظام لنجلهما.

بعد طرح مسلسل بدون سابق إنذار عملية نقل نخاع العظام، الذي قد يتسبب في الكثير من المضاعفات، التي يستعرضها موقع «health line» في التقرير التالي..

مضاعفات عملية زراعة نخاع العظام

عملية زرع نخاع العظم هو إجراء لحقن خلايا جذعية سليمة مكوِّنة للدم في جسمك، لتحل مكان نخاع العظم الذي لا يتم إنتاجه بكميات كافية عبر خلايا الدم السليمة، ويُطلق على إجراء زرع نخاع العظم ما يعرف بـ«زراعة الخلايا الجذعية».

متى تحتاج إلى زراعة نخاع العظم؟

تحتاج إلى زراعة نخاع العظم في حال توقُّف نخاع العظم عن العمل، ولم يَعُد ينتج ما يكفي من خلايا الدم السليمة.

لماذا تُجرى عملية زراعة نخاع العظم

وترجع عملية زراعة نخاع العظم بشكل أساسي إلى سببين رئيسيين هما:

- استبدال نخاع العظم الذي لا يعمل على نحو سليم بخلايا جذعية جديدة.

- توفير خلايا جذعية جديدة يمكن أن تساعد على قتل الخلايا السرطانية مباشرةً.

مضاعفات عملية زراعة نخاع العظم

تعتمد مخاطر أو مضاعفات عملية زراعة نخاع العظام، على العديد من العوامل، بما في ذلك المرض أو الحالة المرضية التي أدت إلى ضرورة إجراء عملية الزراعة، ونوع عملية الزراعة، وعمرك، وصحتك العامة.

وتشمل المضاعفات المحتملة لعملية زراعة نخاع العظم ما يلي:

- فشل زراعة الخلايا الجذعية.

- تلف العضو.

- العدوى.

- إعتام عدسة العين.

- العقم.

- أنواع جديدة من السرطان.

- الوفاة.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

المسلسل مكون من 15 حلقة، من تأليف ألمى كفارنة، وإخراج هاني خليفة، ومن بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، أحمد علي ماهر، نهال عنبر.