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يوم توظيفي مفتوح بمصر الجديدة الخميس المقبل

كتب:

رحاب عبدالراضي
09:57 م | الخميس 22 فبراير 2024
يوم توظيفي

يوم توظيفي

كشفت الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر، عن اليوم التوظيفي المفتوح لشركة Laduree وتفاصيل فرص العمل المتاحة للشباب.

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل اليوم التوظيفي المفتوح وفق الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

يوم توظيفي مفتوح

العنوان: 16 شارع الخرطوم مصر الجديدة - بجوار محطة مترو الأهرام الخط الثالث الدور الرابع شركة فرينش سبريت يوم الخميس 29 من فبراير 2024 من الساعة 11 صباحا وحتى 4 مساءا للوظائف الآتية:

1. ويتر

2. مساعدة فريق المطبخ في تحضير الطعام (2nd commis)

3. موظف Food Runner

متطلبات الوظيفة

مؤهل عال ومتوسط

الحد الأقصى للسن 40 سنة

المميزات والحقوق

مرتب: يبدأ من 4000 + تيبس كل 15 يوما

مواعيد العمل: 8 ساعات + ساعة راحة

إجازات أسبوعية وسنوية

تأمينات اجتماعية وطبية

يرجى ملء الاستمارة من خلال الضغط هنا والذهاب مباشرة على العنوان والميعاد.

 

 

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بقلم رحاب عبدالراضي