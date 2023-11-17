يوم توظيفي مفتوح للمؤهلات العليا.. اعرف الفرص المتاحة

أعلنت الإدارية المركزية لتمكين الشباب، بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع ميكروسوفت ومؤسسة كير للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر، عن اليوم المفتوح للتوظيف لشركة لبيع الجملة في البحيرة.

وكشفت الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن توافر الوظائف التالية:

منسق ممرات (مؤهل متوسط / عالي)

بائعين جزارة /بقالة /خضار وفاكهة / عطارة (مؤهل متوسط / عالي)

أفراد أمن (مؤهل متوسط / عالي)

كاشير (مؤهل عالي)

محضر طلبات (مؤهل عالي)

مسؤول استلام (مؤهل عالي)

مراقب مخزون (مؤهل عالي)

أخصائي تسويق (مؤهل عالي)

المميزات الوظيفية

رواتب مجزية

تأمين طبي واجتماعي

وجبات غذائية

تارجت شهري

سكن مجهز

شروط التقديم على الوظائف

موقف واضح من الخدمة العسكرية

السن من 20 إلى 40 سنة

غير متاح للطلبة

موعد ومكان التنفيذ

مركز شباب مدينة دمنهور - البحيرة

يوم السبت 18 نوفمبر 2023 من الساعة 10 صباحا وحتى 3 عصرا.

كيفية التقديم على الوظائف

للتقديم يرجى ملئ الاستمارة من هنا.