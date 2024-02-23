توافر السلع الغذائية بكميات كبيرة وأسعار مخفضة في معارض أهلا رمضان بالبحر الأحمر

أكد عادل حسين مدير عام الشركة المصرية لتجارة الجملة بالبحر الأحمر، توافر كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين في معارض أهلا رمضان، لافتا إلى وجود 6 مخازن مليئة بالبضاعة تكفي لعدة أشهر.

توافر السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان

وحذر «حسين» في تصريحات لـ«الوطن»، من إقبال المواطنين على شراء السلع لتخزينها فقط، قائلا جاء الوقت لنغير من الثقافة الخاطئة بتخزين السلع الغذائية بكميات كبيرة في المنازل، مشددا على المواطنين بشراء السلع بما يكفي الاحتياجات فقط، لأن سحب السلع بكميات كبيرة أكبر دون استخدامها يؤثر على أسعارها.

وقال: «لو المواطن نزل كل يوم معارض أهلا رمضان هيلاقي السلعة اللي عايزها وبأسعار مخفضة، مثل الزيت والسكر والأرز والمكرونة والسمنة، وعندنا 6 مخازن متكدسة بالبضاعة تكفي المواطنين شهور قادمة».

أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان

ويتوفر بالمعرض شنطة رمضان تحتوي على سكر وزيت وملح مكرونة بـ100 جنيه، وسعر السكر في المعرض 27 جينها للكيلو الحر، وكيلو السمنة 77 جنيها، وكيلو الأرز 30 جنيها، والزيت 65 جنيها، وكيس المكرونة 350 جراما بسعر 9 جنيهات.

محافظ البحر الأحمر يفتتح معرض أهلا رمضان

يذكر أن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، افتتح معرض أهلا رمضان بمدينة الغردقة، ويضم جميع السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنون طوال شهر رمضان بأسعار مخفضة، لخدمة المواطنين والتخفيف عن كاهلهم، مؤكدا ضرورة المراقبة المستمرة والتأكد من توفير السلع الأساسية خلال الشهر الكريم.