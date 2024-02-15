«العضة المميتة».. كيف واجه القانون عشوائية حيازة الكلاب؟

عرض برنامج «تحت الترابيزة»، من تقديم أحمد منير، المُذاع عبر تلفزيون «الوطن»، حلقة خاصة عن «العضة المميتة.. القانون يواجه عشوائيات حيازة الكلاب بحسم»، للحديث عن غرامة حيازة الكلاب الخطرة، حيث تؤكد الدراسات أن هناك أكثر من 400 ألف إصابة سنويًا بـ عضة الكلاب وتكون مفاوتة الخطورة، إلا أن أخر هذه الكلاب هي من نوع بيتبول.

«بيتبول» يهاجم مواطن في الشيخ زايد

وتطرق البرنامج للحديث عن الواقعة التي حدثت في مصر وشغلت الرأي العام المصري، بعد أن هاجم كلب من نوع «بيتبول» شخص يدعى محمد محب في كومبوند بالشيخ زايد وتعرضت لإصابات خطيرة جدًا وغادر الحياة على إثر عضة الكلب، ولم يمر هذا الحادث مرور الكرام، إلا أنه كان هناك رد فعل من قبل الحكومة المصرية.

وأوضح أن الدولة المصرية وضعت حدًا لهذه الحوادث المكررة من هذا النوع نتيجة تربية الكلاب في المنازل بدون ترخيص، منوهًا بأن الحكومة المصرية تنفق سنويًا 151 مليون جنيه لعلاج إصابات وحوادث من هذا النوع نتيجة «عضات الكلاب».

وعن التحرك القانوني لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 29 لسنة 2023 الخاصة بحياذة الحيوانات الخطرة والكلاب، وتم مناقشته في مجلس النواب وتم إصدار القانون النهائي والذي حظر ترخيص الحيوانات الخطرة والتي منها الكلاب «البيتبول».

ووضع القانون عددًا من الضوابط الأخرى لاقتناء الكلاب بشكل عام، أنه لا يقل سن المالك للكلاب أقل من 16 عام، وتصل غرامة حيازة حيوانات خطرة داخل المنزل بدون ترخيص لا تقل عن 10 آلاف جنيه، وتزيد العقوبة في حالة تعرض الأفراد أو الممتلكات للخطر نتيجة هذا الحيوان وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه.