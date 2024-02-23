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أستاذ في العلوم السياسية: ترامب زعيم استثنائي بخلفية غير تقليدية

كتب:

شريف سليمان
10:10 ص | الجمعة 23 فبراير 2024
الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب

قال الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ في العلوم السياسية، إن دونالد ترامب شخصية استثنائية في عالم السياسة، فهو لا ينتمي إلى النخبة السياسية التقليدية، بخلاف المرشحين الرئاسيين المعتادين الذين يشقون طريقهم من خلال المناصب الحكومية.

ترامب شخص شعبوي

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «صباح جديد»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلاميتان مارينا المصري وآية الكفوري، أن ترامب شخص شعبوي يعرف أن الإعلام له دور كبير، وليس لديه ضوابط كسياسي تقليدي، ورغم 91 تهمة جنائية إلا أنه ما زال هو المرشح الجمهوري.

بايدن يستخدم النظام القضائي ضد ترامب

وتابع: «هناك من يحب ترامب ومن يكرهه، وعدد قليل للغاية ليس لديه موقفا من ترامب، وأن هناك انطباعا عند عدد كبير من الأمريكيين أن هذا الرجل يستخدم النظام القضائي ضد ترامب كسلاح».

 

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بقلم شريف سليمان