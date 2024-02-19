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ماذا حدث بعد طرح «حذاء ترامب» في الأسواق؟.. مفاجأة استغرقت 120 دقيقة

كتب:

ماريان سعيد
10:28 ص | الإثنين 19 فبراير 2024
حذاء ترامب

حذاء ترامب

طريقة جديدة للدعاية اتبعها دونالد ترامب الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، في محاولة لكسب مؤيدين قبل خوض الانتخابات الأمريكية في نوفمبر المقبل، إذ أطلق خطا لإنتاج الأحذية الرياضية، مستهدفا المؤيدين الشباب والأصغر سنا.

كيف استقبل الشباب دعاية ترامب؟

أفاد موقع «فوربس»، بأن الحذاء حقق نجاحا كبيرا بمجرد طرحه للبيع، إذ نفدت الكمية المتاحة بالكامل خلال ساعتين فقط من إعلان البيع على الموقع الرسمي للشركة.

معلومات عن حذاء ترامب الرياضي

1- صدر منه 3 أشكال مختلفة كلها شبابية.

2- الحذاء يتخذ شعار «لا تستسلم أبدا»، ومكتوب عليه حرف «T».

3- يبلغ سعر الحذاء الواحد 399 دولارا.

4- طرح في الأسواق 1000 زوج من الحذاء.

5- بيعت كل الأحذية في أول ساعتين.

جدير بالذكر أن إطلاق خط الأحذية يأتي بعد يوم واحد من تغريم القضاء الأمريكي، دونالد ترامب نحو 355 مليون دولار بتهمة الاحتيال المدني في نيويورك.

وروج ترامب بنفسه للحذاء الذي أصدره خلال زيارته لفيلادلفيا، لافتا إلى أنه أراد إصدار خط إنتاج للحذاء منذ فترة طويلة، ووصف فريق عمل الحذاء بـ«الرائعين»، وفقا لموقع «إن بي سي نيوز».

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بقلم ماريان سعيد