ماذا حدث بعد طرح «حذاء ترامب» في الأسواق؟.. مفاجأة استغرقت 120 دقيقة

طريقة جديدة للدعاية اتبعها دونالد ترامب الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، في محاولة لكسب مؤيدين قبل خوض الانتخابات الأمريكية في نوفمبر المقبل، إذ أطلق خطا لإنتاج الأحذية الرياضية، مستهدفا المؤيدين الشباب والأصغر سنا.

أفاد موقع «فوربس»، بأن الحذاء حقق نجاحا كبيرا بمجرد طرحه للبيع، إذ نفدت الكمية المتاحة بالكامل خلال ساعتين فقط من إعلان البيع على الموقع الرسمي للشركة.

1- صدر منه 3 أشكال مختلفة كلها شبابية.

2- الحذاء يتخذ شعار «لا تستسلم أبدا»، ومكتوب عليه حرف «T».

3- يبلغ سعر الحذاء الواحد 399 دولارا.

4- طرح في الأسواق 1000 زوج من الحذاء.

5- بيعت كل الأحذية في أول ساعتين.

The new Trump $400.00 shoes are sold out. pic.twitter.com/DrVcU4Ic84