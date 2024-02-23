انطلاق انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين

انطلقت انتخابات التجديد النصفي في جميع النقابات الفرعية للمهندسين، منذ قليل، والتي تستمر حتى تمام الساعة السابعة مساءً.

وتُعقد الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، وتُجرى على مقاعد مجالس الشُّعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية: بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، ومجالس شُعب التعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والمنسوجات: بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، بالإضافة لانتخاب نصف أعضاء مجلس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات.

وتجرى انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالقاهرة، في ساحة انتظار السيارات الغربي باستاد القاهرة.

ووضعت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين عددا من الضوابط المنظمة لإجراء الانتخابات أبرزها حظر الدعاية داخل اللجان الانتخابية وجاءت الضوابط كالآتي:

- ضرورة إظهار كارنيه النقابة وإثبات شخصية لإثبات الحضور للناخبين وكذلك عند دخول اللجان الفرعية الانتخابية.

- يحظر السماح بوجود أي دعاية انتخابية داخل اللجان الانتخابية يوم الانتخابات.