انطلاق ماراثون انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين 2024 اليوم

تجري نقابة المهندسين المصرية اليوم انتخابات التجديد النصفي 2024، على عضوية الشعب الهندسية ومجالس النقابات الفرعية من الساعة 10 صباحا حتى السابعة مساء على عدد من المراكز النقابية، و7 من الشعب الهندسية.

تقدم للترشح في انتخابات التجديد النصفي 1008 طوال أيام فتح الباب في الفترة من 8 إلى 23 يناير 2024.

مقاعد انتخابات التجديد النصفي للمهندسين

وتجرى انتخابات التجديد النصفي للمهندسين على 7 من مجالس الشعب الهندسية وهي: (الكهربائية - المدنية - الميكانيكية - المعمارية ) مطلوب لكل مجلس شعبة علي مستوي الجمهورية ، عدد (5) مهندسين ممن مضى على تخرجهم أكثر من 15 سنة ، عدد مهندسين ممن مضى على تخرجهما أقل من 15 سنة، والشعب الهندسية :( تعدين وبترول وفلزات - الكيميائية والنووية - صناعة الغزل والمنسوجات ) مطلوب لكل مجلس شعبة علي مستوي الجمهورية ، عدد (3) مهندسين ممن مضى على تخرجهم أكثر من 15 سنة ، عدد مهندسين ممن مضى على تخرجهما أقل من 15 سنة.

الاستعلام عن المقر الانتخابي

وأتاحت النقابة إمكانية الاستعلام إلكترونيًا عن المقر الانتخابي ورقم اللجنة ورقم المهندس، وذلك تسهيلًا على السادة المهندسين قبل التوجه إلى المقر الانتخابي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النصفية لعام 2024، وللاستعلام يرجى الضغط هنا.