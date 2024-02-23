مصرع عامل وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم بمنشأة القناطر

لقي عامل مصرعه، وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بطريق القطا دائرة القسم، وجرى نقلهم إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء هشام أبو النصر، مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفى ومصابين بطريق القطا القطا بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبالانتقال تبين أثناء سير تروسيكل قيادة شخص «فر هاربا»، اصطدم بتروسيكل قيادة محمد، س مصاب بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبصحبته 4 أشخاص مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ووفاة عامل يدعى عبد الرحمن، 22 سنة.