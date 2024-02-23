المدير الفني لمنتخبات كرة السرعة: مشاركة 750 لاعبا في بطولة كأس مصر

قال الكابتن علي جمعة، المدير الفني للمنتخبات المصرية لكرة السرعة، إنه جرى البدء في بطولة منافسات كأس مصر الثانية للعب السولو والفردي المؤهلة لبطولة الجمهورية، مشيرا إلى المشاركة الكبيرة للغاية لعدد كبير من الأندية الرياضية، إذ يشارك أكثر من 22 نادي وهيئة، وحوالي 750 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 16 فرع على مستوى الجمهورية.

منافسات قوية ببطولة كأس مصر

وأضافت «جمعة»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن بطولة كأس مصر تشهد منافسات قوية للغاية بين لاعبي الأندية، كونها تؤهل للجمهورية ثم تصفيات المنتخب، موضحا: «نختار منها بعض اللاعيبة للاشتراك في معسكر المنتخب المغلق من أجل تصفيتهم والوصول للعدد الذي نحتاجه».

فوز مصر ببطولة العالم لـ34 في كرة السرعة

وتابع أنه سيجرى اختيار 18 لاعب ولاعبة للمشاركة في بطولة العالم المقبلة، مشيرا إلى أن مصر فازت ببطولة العالم في كرة السرعة، والتي أقيمت في تركيا خلال شهر 10 الماضي.