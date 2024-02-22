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الكشف على 872 مريضا في قافلة طبية مجانية بقنا

كتب:

رجب آدم
10:19 ص | الخميس 22 فبراير 2024
قافلة طبية

قافلة طبية

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادي، قافلة طبية بشرية بقرية أبودياب غرب بمركز دشنا شمال محافظة قنا، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، وإشراف الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تخصصات القافلة الطبية

وبحسب بيان جامعة جنوب الوادي، أشار الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أنّ القافلة قدمت خدماتها لـ872 حالة في تخصصات «الباطنة والرمد والعظام والأنف والأذن والحنجرة والنساء والاطفال والجلدية والنفسية والعصبية وذوي الاحتياجات الخاصة».

ونظم متطوعو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ضمن القافلة، ندوة للتوعية بمخاطر الإدمان وطرق العلاج لأهالي القرية.

تقديم الخدمات الطبية للأكثر احتياجًا

وقال الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، إنّ الجامعة تؤدي دورها نحو المجتمع، وتقدم الخدمات الطبية للقرى الأكثر احتياجًا.

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بقلم رجب آدم