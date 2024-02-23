الأنبا رافائيل يطمئن الأقباط على صحته بعد ظهوره على كرسي متحرك

بدأ الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس قطاع وسط القاهرة زيارته الرعوية إلى فرنسا، في الوقت الذي تداول فيه رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صورة له وهو جالس على كرسي متحرك، متسائلين عن حالته الصحية.

وطمأن الأنبا رافائيل الأقباط على حالته الصحية، موضحاً أن تلك الحالة بسبب آلام في الركبة.

وقال الأنبا رافائيل في تدوينة له عبر «فيسبوك» «أنا بخير، وحاليًا في زيارة قصيرة لايبارشية باريس وشمال فرنسا بدعوة من أسقفها الحبيب أبي نيافة الأنبا ماركو، آسف لانزعاج الأحباء بسبب الصورة المنشورة وأنا على كرسي متحرك، الجميع يعرف أن ركبي تعبانة شوية ومضطر للكرسي المتحرك في المطارات بسبب المسافات الطويلة، شكرًا لكل من سأل على ضعفي».