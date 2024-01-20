الأنبا رافائيل يوضح سبب تسمية عيد الغطاس بـ«الظهور الإلهي»

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بعيد الغطاس، أحد الأعياد السيدية الكبرى، ويسمى باللغة اليونانية عيد «الثيؤفانيا» الذي يعني الظهور الإلهي.

سبب تسمية عيد الغطاس بعيد الظهور الإلهي

وحول سبب تسمية عيد الغطاس، قال الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة، خلال برنامجه على قناة «مي سات القبطية»، إن الكنيسة تحتفل بعيد الغطاس المعروف باسم الثيؤفانيا أو الإيبفانيا وهي كلمة يونانية تعني الظهور الإلهي منذ لحظة معمودية المسيح وهي متوافقة مع المعلومات التي وردت في العهد القديم في الكتاب المقدس.

عيد الغطاس ذكرى معمودية المسيح في نهر الأردن

ويُعد عيد الغطاس ذكرى معمودية السيد المسيح على يد يوحنا المعمدان في نهر الأردن وهو في عمر الثلاثين تقريبا، ليؤسس المسيح في ذلك اليوم المعمودية أحد أسرار الكنيسة السابعة، وبحسب الكنيسة يُعتبر عيد الغطاس هو ثالث الأعياد السيدية الكبرى السابعة والتي تضم (البشارة، الميلاد، الغطاس، أحد الشعانين الأحد السابع من الصوم الكبير القيامة في الأحد الثامن من الصوم الكبير، عيد العنصرة في اليوم الخمسين بعد القيامة عيد الصعود في اليوم الأربعين بعد القيامة) ويكون الاحتفال به بعد 12 يوما من الاحتفال بعيد الميلاد، وفي العادة يأتي يوم 19 يناير ولكن تغير هذا العام بسبب السنة الكبيسة.