جامعة بنها الأهلية تشارك في النسخة الـ14 من المعرض الدولي للتعليم

تشارك جامعة بنها الأهلية، في فعاليات النسخة الـ14 من الملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب EduGate، تحت شعار «كل الجامعات تحت سقف واحد»، وتُقام الفعاليات خلال الفترة من 25 وحتى 27 فبراير الجاري في القاهرة.

برامج دراسية متميزة في جامعة بنها الأهلية

وتقدم جامعة بنها الأهلية خلال مشاركتها في المعرض، كلياتها المتنوعة وتخصصاتها العلمية المختلفة ومجالات العمل لخريجيها، إضافة إلى المنح التي تقدمها من خلال برامجها الدراسية في عدد من الكليات بينها «الطب البشري وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والهندسة، وعلوم الحاسب، الاقتصاد وإدارة الأعمال» وكليات أخرى مزمع افتتاحها ودخولها المنظومة مع بداية العام الدراسي الجديد وهي: «الطب البيطرى، وعلوم الطاقة، والفنون البصرية وتكنولوجيا العلوم التطبيقية الصحية»

فعاليات معرض إيديوجيت

وأكد الدكتور جمال سوسة القائم بعمل رئيس جامعة بنها الأهلية، حرص مجلس الأمناء برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس الأمناء، الدكتورة سهير شعراوي جمعة نائب رئيس مجلس الأمناء، على المشاركة في فعاليات معرض EduGate نظرًا لكونه من أكبر الملتقيات التعليمية في مصر، وتشارك به كبرى الجامعات المصرية والعربية والدولية.

جدير بالذكر أنّ فعاليات المعرض تشهد مشاركة واسعة من الجامعات المصرية والعربية والعالمية، حيث تعلن نحو 100 جامعة مصرية وعربية ودولية، الفرص التعليمية المتاحة بها وبرامجها التعليمية الجديدة، كما يمثل وكلاء المئات من الجامعات الأوروبية والأمريكية، فرص التعليم الدولي وآخر التطورات العالمية في نظم الدراسة والتخصصات المختلفة.