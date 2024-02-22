منحة جديدة لتعليم تصميم الشخصيات الكارتونية في جامعة بنها.. اعرف رابط التسجيل

أعلن مركز رعاية الموهوبين والمبدعين بجامعة بنها تقديم منحة تصميم ورسم الشخصيات الكارتونية، تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور منى نصر مدير مركز رعاية الموهوبين والمبدعين، والدكتورة مجدولين حسانين مدير وحدة المواهب الفنية بالمركز.

مستويات منحة تصميم ورسم الشخصيات الكارتونية

وأوضحت الدكتورة منى نصر مدير مركز رعاية الموهوبين والمبدعين في جامعة بنها، أن المنحة تنقسم إلى مستويين، الأول حول أسس وقواعد تصميم الشخصية الناجحة وكيفية رسم تعبيرات الشخصية كي تكون جاهزة للتحريك وللتمثيل في أفلام الرسوم المتحركة، والمعروفة باسم أفلام الكرتون، وبعد انتهاء هذا المستوى سيتم اختيار المميزين أصحاب الأعمال المميزة للمستوى الثاني لتعلم تحريك الشخصيات التي ابتكروها.

مواعيد المنحة

وأوضحت مدير مركز رعاية الموهوبين والمبدعين في جامعة بنها، أن مواعيد محاضرات المنحة أيام الأحد والأربعاء من الساعة 1 ظهرا إلى 4 عصرًا، مشيرة إلى أنه في نهاية المنحة يتم تنظيم معرضًا لأعمال الطلاب الموهوبين، ومنح أفضل ثلاثة أعمال جوائز مالية وشهادات تقدير.

وأشارت مدير المركز إلى أنه للاستفادة من المنحة يجب الانضمام إلى جروب «واتس المركز» من هنا.

وأوضحت، أنه للاشتراك بالمنحة يجب التسجيل على الرابط التالي من هنا.

أضافت مدير المركز أن الورشة ستتحدث عن أسس وقواعد تصميم الشخصية الناجحة، وكيفية رسم تعبيرات الشخصية كي تكون جاهزة للتحريك وللتمثيل في افلام الرسوم المتحركة والمعروفة باسم افلام الكرتون وذلك وفقا للمنهج التالي:

المحاضرة الأولى

وأشارت إلى أن المحاضرة الأولى ستكون مقدمة عن الشخصيات ولغة الأشكال وكيفية التمييز بين الشخصية الناجحة والشخصية الضعيفة، وذلك عن طريق عرض النماذج المختلفة والأمثلة على كل ذلك وكيفية التفكير في الشخصية قبل تصميمها،

بإحضار الأدوات منها ورق A4 ما لا يقل عن 20 ورقة، وأقلام رصاص، وأقلام مارکر وتتناول المحاضرة التفكير في أبعاد الشخصية كتابيا من الناحية النفسية، والشكلية، والاجتماعية بداية تنفيذ بعض الرسومات الأولية للشخصية، واللعب بالأشكال الهندسية على أن يقدم الطالب ثلاث تصاميم مختلفة لثلاث شخصيات من تصور الطلبة مع تجربة تقليد نماذج مكتملة سيتم إرسالها للطلبة.

المحاضرة الثانية

وتتناول المحاضرة الثانية متابعة الرسوم الأولية للطلبة مع استكمال باقي الخطوات التعرف على قاعدة مهمة جدا في تصميم الشخصيات.

المحاضرة الثالثة

أما المحاضرة الثالثة فهي استكمال المحاضرة السابقة و مراجعة التكليفات والتعرف على طرز الشخصية وكيفية جعلها تبدو عربية هي الملابس الشائعة للمكان أو للعصر الذي تنتمي إليه الشخصية من ملابس وإكسسوارات خاصة بالشخصية.

المحاضرة الرابعة

وتتناول المحاضرة الرابعة التعرف على نظرية اللون color theory عن طريق فهم الألوان الباردة والساخنة وعن مدى تأثيرها على تصميم الشخصيات.

المحاضرة الخامسة

تتناول المحاضرة الخامسة متابعة ما تبقى في الواجب وتعلم كيفية عرض الأعمال الفنية بشكل جيد كي يكون مؤهلا للعرض على مواقع مثل behance وغيرة عن طريق عمل ما يعرف باسم presentation.