رئيس جامعة بنها: مراجعة وتقييم 17 برنامجا بالكليات الأحد المقبل

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، استقبال الجامعة زيارات ميدانية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، الأحد المقبل، لمراجعة وتقييم 17 برنامجًا بكليات الجامعة من أجل الاعتماد البرامجي.

توفير كافة الموارد والإمكانيات للتطوير

ووجه رئيس جامعة بنها، بتوفير كل الموارد والإمكانيات اللازمة لتطوير عناصر العملية التعليمية والبحثية بكليات الجامعة، ومساعدتهم من خلال مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، في إعداد تقارير السيرة الذاتية لتمكينها من استقبال الزيارات الميدانية الخاصة بالتقييم الخارجي.

الكليات المتقدمة للاعتماد البرامجي

من جهته، قال الدكتور محمد غانم مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، أنّ كليات الجامعة المتقدمة للاعتماد البرامجي هي «العلوم، الهندسة، الزراعة، الفنون التطبيقية، التربية والهندسة بشبرا».

وأضاف أنّ الاعتماد البرامجي لكليات الجامعة، خطوة نحو فتح الباب لإقامة شراكات مع مؤسسات وجامعات أخرى.