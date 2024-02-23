مسلسلات رمضان 2024.. أحمد فهيم كوميديان أمام نيللي كريم بسبب فراولة

يطل الفنان أحمد فهيم، على الجمهور في ماراثون مسلسلات رمضان 2024، من خلال مسلسل فراولة أمام الفنانة نيللي كريم، بعد النجاح الكبير الذي حققه في دراما رمضان العام الماضي وتجسيده شخصية سيد العمدة في أحداث مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان.

وينافس مسلسل فراولة ضمن ماراثون مسلسلات رمضان 2024، ويجسّد أحمد فهيم، خلال الأحداث شخصية كوميدية اسمها شندويلي، والذي تربطه علاقة مع فراولة وتقوم بدورها نيللي كريم ويعمل بصحبتها بالشركة.

قصة مسلسل فراولة

تدور قصة مسلسل فراولة في إطار 15 حلقة، من خلال أحداث لايت كوميدي، حيث تتحول فراولة ابنة حارس أحد العقارات، من فتاة بسيطة إلى امرأة مشهورة عبر منصات السوشيال ميديا، حيث تنجح في بيع الوهم لكل من حولها باعتبارها خبيرة في الطاقة والقدرة على جلب السعادة والمال لكل من يريد الخير الوفير.

أبطال مسلسل فراولة

يشارك في بطولة مسلسل فراولة أمام نيللي كريم، شيماء سيف، إيمان السيد، حجاج عبدالعظيم، صدقي صخر، علا رشدي، توني ماهر، جيلان علاء، دنيا سامي، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد علي، إنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقي.