8 خطوات لترشيد استهلاك المياه بعداد مسبق الدفع
كتب:
وائل فايز
12:23 ص | السبت 24 فبراير 2024
عداد مياه
حددت شركة مياه الشرب بمحافظة القاهرة عددا من الإجراءات لترشيد استهلاك المياه وفق تقرير لها، ومنها خطوات التعامل مع العداد مسبق الدفع، حيث يتبعها المواطن وهي كالتالى..
- ضرورة وضع الكارت داخل العداد مسبق الدفع والضغط على الزر الأحمر مرة واحدة قبل الذهاب إلى مركز الشحن.
-بعد الشحن يجب وضع الكارت داخل العداد مسبق الدفع والضغط على الزر الأحمر مرة واحدة لتنزيل الرصيد.
- لمعرفة الرصيد المتبقي داخل العداد يجب وضع الكارت داخل العداد والضغط على الزر الأحمر 3 مرات متتالية.
استهلاك المياه
- لمعرفة عدد الأمتار التى يتم استهلاكها يتم الضغط على الزر الأحمر 6 مرات متتالية، وتتم المحاسبة على الاستهلاك نهاية كل شهر.
- توجد استدامة خدمة شهرية ثابتة وتختلف باختلاف نوع النشاط، وتتم المحاسبة حسب اللائحة التجارية الموحدة.
-عند وصول رصيد الشحن بالعداد إلى 20% من قيمة آخر شحن يتم ضعف المياه للإنذار، ويتم وضع الكارت في العداد والضغط على الزر الأحمر مرة واحدة فقط، ويجب عليك الشحن حتى تستمر الخدمة مرة أخرى.
خدمة العملاء
- حال نفاد الرصيد في الإجازات الرسمية لن تنقطع المياه ويظل المحبس مفتوحا خلال فترة الإجازة.
- الشحن يتم من خلال مراكز خدمة العملاء بالشركة.