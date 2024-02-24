5 مسلسلات رمضانية ترفع شعار «النساء أولا».. أبرزها صيد العقارب

رفعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية شعار البطولة النسائية في سباق الدراما الرمضانية 2024، وبرز ذلك خلال عرض عدد من الإعلانات الدعائية لـ 5 مسلسلات رمضانية من بطولة عدد من الفنانات، اللاتي تناولن مجموعة متنوعة من القضايا الاجتماعية في إطار من التشويق والإثارة والكوميديا.

نستعرض فيما يلي أبرز 5 مسلسلات من بطولة نسائية، تقدمها الشركة المتحدة على شاشتها خلال شهر رمضان 2024، كالتالي:

مسلسل صدفة

تقوم الفنانة ريهام حجاج ببطولة مسلسل صدفة، الذي يدور في إطار اجتماعي كوميدي، وتؤدي خلاله دور فتاة شعبية تُسمى صدفة وتعمل مُدرسة، تمر بالعديد من المواقف التي تقلب حياتها رأسًا على عقب، خاصة بعد مقابلة أحد مصففي الشعر المشاهير الذي يقوم بدوره الفنان خالد الصاوي.

ويشاركها البطولة خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.

مسلسل سر إلهي

تخوض الفنانة روجينا بطولة مسلسل سر إلهي الذي تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، إذ تتعرض البطلة للعديد من الأحداث المأساوية، منها استيلاء أشقائها على ميراثها وخيانة زوجها لها، حتى تتطور الأحداث ويتم اتهامها بالقتل.

ويشارك الفنانة روجينا في البطولة صلاح عبدالله، مراد مكرم، نهى عابدين، محمود حجازي، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

مسلسل فراولة

تقوم الفنانة نيللي كريم، ببطولة مسلسل فراولة الذي ينافس خلال السباق الرمضاني 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول شخصية فراولة ابنه حارس العقار، التي تحاول التخلص من حياة الفقر من خلال عملها كقارئة للفنجان.

ويشارك في بطولة المسلسل مصطفى خاطر، أحمد فهيم، شيماء سيف، صدقي صخر، حجاج عبد العظيم، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي.

لحظة غضب

تخوض الفنانة صبا مبارك، بطولة مسلسل لحظة غضب الذي ينافس في موسم مسلسلات رمضان 2024، وتدور أحداث في إطار الإثارة والغموض، من خلال تناول عدد من القضايا الاجتماعية التي تظهر مشكلات علاقات الحب، ويشارك في بطولته محمد شاهين، علي قاسم، وناردين فرج، وهو من تأليف مهاب طارق، إخراج عبدالعزيز النجار.

صيد العقارب

تخوض الفنانة غادة عبد الرازق، بطولة مسلسل صيد العقارب، الذي يدور في إطار اجتماعي مشوق حول امرأة تعمل في تجارة العقارب من خلال استخلاص سمها وبيعه، وتواجه العديد من الصراعات والمكائد خلال تطور أحداث المسلسل.

ويشارك في بطولته رياض الخولي، محمد علاء، أحمد ماهر، سيمون، أحمد سعيد عبد الغني، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.