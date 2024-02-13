لو حسابك اتعطل.. اعرف طريقة تفعيل إنستاباي مرة أخرى

يتعرض بعض من مستخدمي تطبيق إنستاباي التابع للبنك المركزي المصري، والذي يعمل على التحويل النقدي بشكل لحظي على مدار الـ24 ساعة، إلى مشكلة إيقاف أو حظر الحساب البنكي في بعض الأحيان.

ونرصد في السطور التالية طريقة تفعيل الحساب البنكي على تطبيق إنستاباي في حال إيقافه أو حظره بحسب الموقع الرسمي للتطبيق.

طريقة تفعيل الحساب على إنستاباي

- الدخول على إدارة الحسابات.

- العمل على اختيار الحساب المراد تفعيله.

- الضغط على إعادة ضبط أو إلغاء حظر الرقم السري IPN PIN.

تفاصيل تفعيل الحساب على إنستاباي

- كتابة بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني والرقم السري.

- سيتم إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة السر OTP لمرة واحدة.

- إدخال كلمة الـOTP على التطبيق.

- وبعد ذلك رقم السر الجديد، والتأكيد على الرقم السري.

- يتم تفعيل الحساب.

بنوك متوفرة على تطبيق إنستاباي

ويوفر تطبيق إنستاباي عدد كبير من البنوك المصرية، ومن المنتظر انضمام جميع البنوك قريبًا بحسب ما ذكر التطبيق عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

- البنك المركزي المصري.

- البنك الأهلي المصري.

- بنك مصر.

- بنك القاهرة.

- بنك الإسكندرية.

- بنك قطر الوطني الأهلي QNB.

- البنك التجاري الدولي CIB.

- البنك العربي.

- بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB.

- البنك المصري الخليجي EG Bank.

- البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB.

- المصرف العربي الدولي AIB.

- بنك التجاري وفا.

- البنك المصري لتنمية الصادرات Ebank.

- بنك البركة.

- بنك فيصل الإسلامي.

- بنك HSBC.

- بنك التعمير والإسكان.

- البنك الأهلي الكويتي.

- بنك أبوظبي الإسلامي​.

​- البنك الأهلي المتّحد.

- البنك العقاري المصري العربي.

- بنك الكويت الوطني.

- بنك قناة السويس.

- المصرف المتّحد.

- بنك أبوظبي الأول.

- كريدي أجريكول.

- بنك الإمارات دبي الوطني.

- بنك الاستثمار العربي.

- بنك أبو ظبي التجاري مصر.

- مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر.

- سيتي بنك.

- بنك المشرق.

- Midbank.​​