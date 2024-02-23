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«الأرصاد»: سقوط أمطار على القاهرة الكبرى وبعض المناطق خلال ساعات

كتب:

رحاب عبدالراضي
03:01 م | الجمعة 23 فبراير 2024
أمطار

أمطار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وفقا لمتابعة صور الأقمار الصناعية وخرائط الطقس.

وأوضحت أنه من المتوقع تأثر البلاد بغطاء كثيف من السحب العالية والمتوسطة والمنخفضة تعمل على حجب أشعة الشمس، وفق بيان الأرصاد الجوية منذ قليل.

أمطار على القاهرة

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يصاحب الغطاء الكثيف اليوم، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من أقصى غرب البلاد والصحراء الغربية ووسط وجنوب الصعيد ومناطق من شمال محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة الكبرى العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة

الوجه البحري العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة

السواحل الشمالية العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة

جنوب سيناء العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة

شمال الصعيد العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات

جنوب سيناء العظمى 31 درجة والصغرى 15 درجة

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