انقطاع المياه عن قرية طوخ الخيل بالمنيا الأحد المقبل.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، اليوم الجمعة، انقطاع مياه الشرب الأحد المقبل، من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 4 مساء، لإجراء أعمال الصيانة الدورية.

صيانة في محطة مياه طوخ الخيل

وقال المهندس رجب السعيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ منطقة الانقطاع بقرية طوخ الخيل بمركز المنيا، وذلك لقيام الشركة بأعمال صيانة بمحطة مياه طوخ الخيل المرشحة، وسيتم اتخاذ الإجراءات لسرعة أعمال الصيانة وتشغيل المياه بالقرية.

تخصيص رقم ساخن لتلقي الاستفسارات

وطالب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب في محافظة المنيا، أصحاب المخابز والمؤسسات الحيوية والمستشفيات والوحدات الصحية والمصالح الحكومية والمرافق العامة، بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، منوهًا إلى أنه في حال وجود أي استفسارات أو شكاوى يمكن الاتصال على رقم الخط الساخن «125».