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خلال 15 دقيقة.. سعر الذهب يتراجع 100 جنيه دفعة واحدة

كتب:

مارينا رؤوف
04:15 م | الجمعة 23 فبراير 2024
الذهب- أرشيفية

الذهب- أرشيفية

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-2-2024 انخفاضًا كبيرًا، للمرة الثانية على التوالي، في محلات الصاغة، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة، والشعبة العامة للذهب ومنصة «جولد بيليون».

سعر الذهب عيار 21 يتراجع 100 جنيه 

وانهار سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 100 جنيه خلال 15 دقيقة فقط، بعدما انخفض 40 جنيهًا في بداية التعاملات، ثمّ تراجع 60 جنيهًا إضافية، مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3330 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

وسجل جرام الذهب عيار 24 سجل 3805 جنيهات، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2854 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2226 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 26 ألفًا و640 جنيهًا.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.