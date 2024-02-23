«عكس الحقيقة».. شيماء سيف تكشف كواليس شخصيتها بمسلسل «فراولة»

كشفت الشركة المنتجة لمسلسل «فراولة» عن برومو العمل، ويعرض المسلسل على إحدى شاشات الشركة المتحدة، ومنصة «watchit»، ويشارك به العديد من الفنانين بينهم الفنانة شيماء سيف التي تجسد دور «سامية سوشيال».

وقامت الفنانة بتشويق جمهورها حول الشخصية التي تؤديها في المسلسل، حيث تقدم جرعة من الكوميديا المميزة، وأشارت شيماء سيف إلى أن الشخصية بسيطة ومتواضعة لكنها تمتلك ذكاء خارق «هتشوفوا منها شوية تريندات!» وفقا لما ذكرته خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc».

شخصية «سامية سوشيال» هي عكس الشخصية الحقيقية للفنانة شيماء سيف، إذ في الحقيقة لا تفضل البحث عن التريند: «أنا طالعة في المسلسل عكس شخصيتي، أنا مليش في التريندات، وبالعافية ممكن أنزل صورة من شغلي، لكن أتابع السوشيال ميديا».

كواليس مسلسل فراولة

كواليس عديدة كشفتها الفنانة «شيماء» حول مشاركتها في مسلسل فراولة وعلاقتها بالفنانة نيللي كريم، إذ لم تكن تلك المرة الأولى التي تشارك معها في أعمال فنية، حيث عملت معها من قبل في عدة مسلسلات رمضانية منها سجن النسا ويوم للستات: «الكواليس مع نيللي كريم لذيذة ودي مش أول مرة نتقابل وعملنا مسرحية السندباد، وفي المسلسل نتقابل بشكل أكبر في الكوميدي».

تدور أحداث مسلسل «فراولة» في إطار اجتماعي لايت، يحكي قصة فتاة تدعى فراولة وهي ابنة لحارس عقار في الزمالك، وقارئة فنجان محترفة، كما أنها مندوبة مبيعات في شركة عالمية متخصصة في بيع إكسسوارات لجلب الطاقة الإيجابية والمال والسعادة.

أبطال المسلسل

المسلسل بطولة الفنانة نيلي كريم وشيماء سيف، وصدقي صخر، وأحمد فهيم، وعلا رشدي، وجيلان علاء، وتوني ماهر، وحجاج عبدالعظيم، ودنيا سامي، وعدد من ضيوف الشرف.

تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد علي، إنتاج شركة «sky limit» للمنتج أحمد.