كيف مهدت الحكومة للاستثمار في الساحل الشمالي؟.. قطار سريع وطريق على أعلى مستوى

مهدت الحكومة المصرية الطريق للاستثمار في الساحل الشمالي، من خلال وضع خطة شاملة لتطوير الطريق الدولي الساحلي من بورسعيد إلى السلوم بطول 800 كيلومتر، تمثلت المرحلة الأولى منه في المسافة من دمياط حتى «جمصة - المنصورة الجديدة» حتى حدود محافظة الدقهلية بطول 57 كيلومتر، وقطار كهربائي سريع.

ويمتد الطريق الدولي الساحلي من بورسعيد إلى السلوم بطول 800 كيلومتر، وفق تقرير حكومي، حيث يتم تنفيذ طريق الخدمة الخرساني بعرض 12 مترا بحيث يصبح الطريق في هذه المسافة 6 حارات بكل اتجاه، ويشتمل الطريق في المسافة من دمياط حتى «جمصة - المنصورة الجديدة» حتى حدود محافظة الدقهلية على 3 حارات للطريق الرئيسي و3 حارات للرصف الخرساني يخصص للشاحنات.

إنشاء 18 عملا صناعيا

تتضمن الخطة، إنشاء 18 عملا صناعيا في الاتجاهين على طريق الخدمة، كما تشمل الأعمال الصناعية كوبري البستان على النيل بطول 1600 متر، وعرض 17 مترا، بـ4 حارات مرورية في كل اتجاه، ورفع كفاءة 7 قطاعات في المسافة من مطروح حتى السلوم بطول 140 كم، فضلاً عن إنشاء محور جديد جنوب الضبعة بطول 42 كم.

يعتبر طريق الساحل الشمالي طريقا رئيسيا للمواني البحرية المصرية على البحر المتوسط، ويمر بـ7 محافظات هي دمياط، بورسعيد، الإسكندرية ومطروح، الدقهلية، كفرالشيخ، البحيرة، ويتم تطوير الطريق ليصبح 6 حارات بكل اتجاة منها 3 حارات للرصف الخرساني.

القطار الكهربائي السريع

وتضمنت خطة تمهيد الطرق للاستثمار في الساحل الشمالي، تنفيذ الخط الأول من القطار الكهربائي السريع، والذي يمتد من العين السخنة وحتى حدائق أكتوبر ثم يتفرع جنوبا حتى العياط ويتفرع شمالاً حتى الإسكندرية والعلمين ومرسى مطروح بطول نحو 675 كم.

يشتمل الخط الأول على 21 محطة منها 13 محطات قطار سريع و8 محطة إقليمية، ومن المقرر أن تغطي شبكة القطار الكهربائي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية فستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية والمناطق السياحية في مصر، كما تسهم في خلق محاور لوجيستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية بالموانئ البحرية وربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة بمناطق الاستهلاك ومواني التصدير.

ووفق تقرير لوزارة النقل، تسهم شبكة القطار الكهربائي السريع في الربط بين المناطق السياحية بما يتيح تنوع البرامج السياحية في الرحلة السياحية الواحدة كما ستساهم هذه الشبكة في تحقيق التكامل مع المطارات والمواني البحرية والطرق البرية لخدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وخلق محاور تنمية جديدة والحد من التلوث البيئي.