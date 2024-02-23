مطور عقاري: مشروع رأس الحكمة يسهم في توفير فرص عمل كثيرة للشباب

قال عبد الرحمن خليل، الخبير والمطور العقاري، إن الصفقة الاستثمارية في مشروع رأس الحكمة بالشراكة مع الجانب الإماراتي، تعد أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر، إذ تبلغ قيمة الإستثمارات نحو 150 مليار دولار خلال مدة التطوير، والتي من المتوقع أن يكون لها أثر في تخفيف الأعباء على المواطن متمثلة في تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

الشراكة الإستراتيجية بين مصر والإمارات

وأضاف «خليل» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الشراكة بين مصر والإمارات للاستثمار في مشروع رأس الحكمة تعد شراكة استراتيجية، ويأتي على رأس آثارها الاقتصادية توفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى آثارها السياحية والتي يتوقع أن تصبح منطقة جذب سياحي عالمي، يصل عدد السياح فيها نحو 9 مملايين سائح سنويا، فضلا عن توفير سيولة دولارية في الخزانة المصرية.

طريقة تمويل المشروع

وعن طريقة تمويل المشروع، فقال إنها تعد طريقة منطقية، حيث يوجد جزء تمويل مباشر والتي تتمثل في 35 مليار دولار خلال شهرين، وجزء فيه شراكة، بالإضافة إلى جزء يتمثل في الأرباح التي تعود على الدولة المصرية والمقدرة بنحو 35% من أرباح المشروع.