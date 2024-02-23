خريطة قطع المياه عن 5 مناطق بالمنوفية غدا.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة المياه والصرف الصحي في المنوفية، برئاسة المهندس محمد نجيب رئيس الشركة القابضة والعضو المنتدب، خريطة قطع المياه في مركز السادات غدا لمدة 4 ساعات بداية من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 5 مساء.

خريطة قطع المياه

وأوضحت الشركة أنه من المقرر قطع المياه في عدة مناطق بمدينة السادات وهي «منشأة النور - الارتوازي اليافطة»، بالإضافة إلى قريتي أبو نشابه والطرانة التابعة لمركز السادات، بسبب برنامج الغسيل والتطهير لعمليات مياه المحافظة في محطات المياه.

تحذير لأصحاب المحلات

ودعت الشركة المواطنين في مركز السادات وأصحاب المخابز والمحلات التجارية ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة لحين عودة المياه الساعة 2 مساء عند المناطق التي تنقطع بها.