«رويترز» تشيد بمشروع رأس الحكمة بين مصر والإمارات: يجلب استثمارات ضخمة

أشادت وكالة الأنباء العالمية «رويترز»، باتفاقية مشروع رأس الحكمة التي وقعت بين مصر والإمارات العربية المتحدة، لتطوير المشروع الممتد على ساحل مصر الشمالي، والتي من شأنها أن تجلب 35 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة الضخمة خلال الشهرين المقبلين.

استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار

وكشفت «رويترز»، أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أفاد في مؤتمر صحفي، بأن الصفقة أبرمت مع شركة استثمارية وقابضة «ADQ»، وهي أحد صناديق الاستثمار السيادية الرئيسية الثلاثة في أبو ظبي، ومخصصة لتطوير شبه جزيرة رأس الحكمة، ويمكن أن تجتذب في النهاية ما يصل إلى 150 مليار دولار.

مناطق استثمارية ومساحات سكنية وتجارية

وقال بيان صادر عن شركة «ADQ»، إن مشروع رأس الحكمة سيضم مناطق استثمارية ومساحات سكنية وتجارية، بالإضافة إلى تطورات سياحية وترفيهية، ومن المتوقع أن يبدأ العمل في عام 2025.

وأشارت «رويترز» إلى أن السندات السيادية المصرية الدولارية قد ارتفعت اليوم قبيل الإعلان عن الصفقة الاستثمارية الكبرى.