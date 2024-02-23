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بعد الصفقة الاستثمارية الكبرى.. تراجع الدولار في السوق الموازية لمستوى غير مسبوق

كتب:

سعيد رمضان
07:17 م | الجمعة 23 فبراير 2024
الدولار الأمريكي- أرشيفية

الدولار الأمريكي- أرشيفية

شهد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه، في السوق الموازية تراجعًا جديدًا، بعد الإعلان عن صفقة الاستثمارات الخاصة بمشروع رأس الحكمة، بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن تؤدي الصفقة إلى دخول نحو 35 مليار دولار إلى مصر على دفعتين، الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، والثانية بعد شهرين من الدفعة الأولى بإجمالي 20 مليار دولار.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في السوق الموازية:

ووفقًا لآخر تحديث لأسعار الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية، فإن سعر الدولار تراوح ما بين 45 إلى 53 جنيهًا، بعد إعلان الحكومة تفاصيل صفقة الاستثمار الكبرى في مدينة رأس الحكمة.

تفاصيل صفقة الاستثمار الكبرى في مدينة رأس الحكمة:

- يدخل للدولة المصرية نحو 35 مليار دولار على دفعتين.

- الدفعة الأولى تكون خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار.

- الدفعة الثانية تكون بعد شهرين من الدفعة الأولى بإجمالي 20 مليار دولار.

- الدولة المصرية سيكون لها 35% من أرباح المشروع طوال مدة تنفيذه.

- من المتوقع أن يضخ الجانب الإماراتي نحو 150 مليار دولار لتنمية المشروع.

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