خبير يتوقع تراجع الدولار لأقل من 40 جنيها بالسوق الموازية بعد الصفقة الاستثمارية الكبرى

توقع وليد عادل، الخبير المصرفي، تراجع سعر الدولار في السوق الموازية، خلال الأيّام المقبلة لأقل من 40 جنيهًا، وذلك مع نجاح الدولة في توقيع أضخم صفقة استثمار مباشر لتنمية مدينة رأس الحكمة.

35 مليار دولار خلال شهرين

وأضاف «عادل»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ صفقة مدينة رأس الحكمة، التي جرى الإعلان عن التفاصيل الخاصة بها اليوم، عبارة عن استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار، تحصل عليهم مصر خلال شهرين.

انخفاض الدولار لأقل من 40 جنيهًا

وأضح الخبير المصرفي، أنّ دخول هذه الحصيلة الدولارية إلى مصر، سيكون لها تأثيرات مباشرة على السوق الموازية، وتمثل ضربة قوية للمضاربين على الدولار، مما يترتب عليه انخفاض سعر الدولار لمستويات أقل من 40 جنيهًا.