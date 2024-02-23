بالأرقام.. 20 مكسبا من صفقة رأس الحكمة منها: «انخفاض الدولار والذهب»

وقعت مصر شراكة استثمارية كبرى، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، تتضمن مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، بشراكة استثمارية بين مصر والإمارات، بإجمالي 35 مليار دولار، وتعد تلك الصفقة من أضخم المشاريع الاستثمارية في تاريخ مصر.

مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة

وفي إطار هذا الاستثمار، ستحول الشركة الإماراتية 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي وازدهارها، كما ستحتفظ الحكومة المصرية بحصة قدرها 35% في مشروع تطوير رأس الحكمة وستكون منطقة رأس الحكمة، التي تمتد على مساحة تزيد عن 170 مليون متر مربع بمثابة مدينة من الجيل التالي التي تتألف بشكل رئيسي من المرافق السياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية، إلى جانب توفر المساحات السكنية والتجارية والترفيهية بالإضافة إلى سهولة الاتصال المحلي والدولي من المنطقة.

مكاسب المصريين من تنمية رأس الحكمة

ووفق عدد من الخبراء والاقتصاديين بمجلس النواب، فقد أعلنوا أنّ صفقة تنمية مدينة رأس الحكمة، بمنطقة الساحل الشمالي، الواقعة شمال غرب القاهرة، من المشاريع الاستثمارية التي من المتوقع أن تدر مكاسب كبيرة للمصريين، وقال النائب محمود الصعيدي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في حديثه لـ«الوطن»، إنّ هناك مكاسب مهمة للمصريين من تلك الصفقة وهي كالتالي:

- 35 مليار دولار ستحصل عليها مصر كسيولة نقدية مباشرة تضخ في البنك المركزي لتساهم في توفير الدولار وتخفيض الدولار والقضاء على السوق الموازية.

- 35 % نصيب مصر من أرباح المدينة طوال فترة التعاقد.

- 11 مليار دولار ودائع سيتم تحويلها بالجنيه المصري لاستخدامها في تنمية المشروع.

- 8 ملايين سائح إضافي سيتم استقطابهم إلى مصر.

- 40 ألفًا و600 فدان، من منطقة الساحل الشمالي لمصر سيتم تنميتها من خلال مدينة رأس الحكمة المقامة على مساحة 170.8 مليون متر مربع.

- 15 مليار دولار ستدخل مصر خلال أسبوع.

- 20 مليار دولار ستدخل مصر بعد شهرين.

- 150 مليار دولار سيتم جذبهم كاستثمارات في المدينة الجديدة.

- عقب بدء خطة الاستثمار بشهرين سيتم ضخ 20 مليار دولار، عبارة عن 14 مليار دولار تأتي سيولة مباشرة، بالإضافة إلى الجزء المتبقي من الودائع الذي يمثل 6 مليارات دولار.

- حل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد في الوقت الحالي.

- تشغيل شركات المقاولات والتطوير العقاري المصرية وجميع الشركات اللوجستية.

- تشغيل المصانع داخل مصر.

- توفير المواد الخام والتشييد والبناء وتشغيله بعد التنمية.

- توفير الملايين من فرص العمل التي سوف تتاح أثناء إنشاء المدينة وبعد التشغيل.

- قفزة في السندات الدولارية المصرية مع الإعلان عن استثمارات جديدة.

- انهيار الدولار في السوق الموازية وهبوطه تحت 50 جنيهًا للمرة الأولى.

- 11 مليار دولار سيتم إسقاطها من ديون مصر الخارجية.

- انخفاض سعر الذهب.

- انخفاض التضخم.

- تغطية فجوة التمويل في سوق العملات الأجنبية وفقا لبنك جولدمان ساكس.

مساهمة مشروع رأس الحكمة في تقليص البطالة

وحول مساهمة مشروع تنمية رأس الحكمة في تقليص نسب البطالة، قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، في حديثه لـ«الوطن»، إنّ إعلان الحكومة عن تفاصيل أكبر صفقة استثمارية، بمثابة إنجاز تاريخي وخطة غير مسبوقة، تترجم جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، وتسهم في ضبط السوق المصري واستعادة عافية الاقتصاد الوطني، وتوفير مئات الآلآف من فرص العمل للمواطنين المصريين.

وأشار إلى أن أهم ما يميز مشروع رأس الحكمة هو أنه شراكة بين مصر والإمارات، ويسهم في حل أزمة شح العملة الصعبة التي تعاني منها مصر، بالإضافة إلى سد الفجوة الدولارية التي أصابت السوق المصري، فضلا عن توفير فرص عمل هامة للشباب، وتحقيق استقرار كبير في السوق المصري، الذى عاني خلال الفترة الماضية من أزمات متلاحقة كانت بدايتها في جائحة فيروس كورونا، ثم تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، لتأتي بعد تداعيات الحرب على غزة.