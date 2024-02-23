مسلسلان يناقشان تربية الأطفال بزوايا كوميدية اجتماعية في رمضان 2024

ينتظر جماهير الدراما، المسلسلات التي ستعرض خلال شهر رمضان 2024، خاصة تلك التي تأخذ الطابع الاجتماعي والكوميدي، وتدور حول تربية الأطفال، لبناء جو أسري سليم.

ويأتي على رأس هذه المسلسلات «بابا جه» والذي يتناول قصة حياة أب، يواجه العديد من المشكلات، إذ ظهر في البرومو أن البطل، يتم تأجيره ليصبح أبًا للعديد من الأطفال، ويسلط العمل الدرامي الضوء، على أمر مهم جدًا، وهو تربية الأطفال والنشء تربية إيجابية، في إطار كوميدي مليء بالأحداث والصراعات، ويتكون المسلسل من 15 حلقة فقط، ومن المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني 2024.

3 أطفال في مسلسل «بابا جه»

يشارك عدد كبير من الأطفال، خلال الدراما الرمضانية لعام 2024، مقارنة بالأعوام الماضية، إذ يوجد 3 أطفال في مسلسل «بابا جه»، وهم الطفلة حور أحمد، الطفلة لافينا نادر، والطفل سليم محمود، والعمل الدرامي بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سما إبراهيم، إخراج خالد مرعي، وتأليف وائل حمدي.

مسلسل «امبراطورية ميم» يناقش تربية الأطفال

أما عن مسلسل «امبراطورية ميم»، فقصته تدور حول تربية الأبناء والجو الأسري، ولكن بشكل مختلف، إذ يجد البطل «مختار نفسه»، مسئولا عن أبنائه الستة بعد وفاة زوجته، التي كانت تتحمل المسئولية وتراعاهم .

أطفال داخل دراما رمضان 2023

يشارك في مسلسل «امبراطورية ميم» طفلين، وهما آدم وهدان، ومنى زاهر، والمسلسل من بطولة الفنان خالد النبوي، وعدد من الفنانين أبرزهم، حلا شيحة، نشوى مصطفى، محمود حافظ، نور النبوي، محمد محمود عبد العزيز، والعمل الدرامي من إخراج محمد سلامة، ومن المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني 2024.