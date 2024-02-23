فريق طبي ينجح في استخراج مسمار من رئة طفلة بالمستشفى التخصصي ببنها

تمكن فريق طبي بمستشفى بنها التخصصي للأطفال من إنقاذ حياة طفلة ابتلعت مسمارا بالخطأ استقر بالرئة، حيث أجرى الفريق الطبي بالمستشفى جراحة عاجلة لطفلة التي تبلغ من العمر 10 سنوات.

ابتلاع مسمار عن طريق الخطاء

أوضح الدكتور محمود البرنس مدير مستشفى أطفال بنها التخصصي أن المستشفى استقبل الطفلة، وتبين أنها ابتلعت مسمارا عن طريق الخطأ وعلى الفور جرى استدعاء طاقم الجراحة بالكامل واستخراج المسمار من المجرى التنفسي، وخروج الطفلة من العمليات إلى عناية الأطفال للمتابعة بعد إجراء المنظار الجراحي.

تدخل فريق الطوارئ والجراحة

ووجّه مدير المستشفى الشكر لفريق الطوارئ والجراحة لسرعة التعامل مع الحالة، مشيرًا إلى أن الفريق تكون من الدكتور محمد متولي رئيس قسم جراحة الأطفال، ونائب مدير المستشفى وأخصائي الجراحة، والأطباء عماد الدغيدي وعبدالله أحمد، ووليد محمد ومحمود عيد ومحمد سقساقة وفريق عناية الأطفال الدكتورة سهر فراج أحمد وفريق التخدير الدكتورة ولاء حمدي، وفريق التمريض إيمان أيمن ونادية مصطفى، مشيرًا إلى أن الجراحة تمت بإشراف مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس الأمانة.