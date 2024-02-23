«الأرصاد»: سقوط أمطار على مناطق متفرقة الآن.. وأجواء شدية البرودة ليلا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس الآن، على كل أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن تأثير الغطاء السحابي يستمر على مصر الوسطى والسواحل الشمالية والدلتا والقاهرة ومدن القناة وسيناء، لافتة إلى أنه يصاحبه سقوط للأمطار على مناطق متفرقة، كما تزداد فرص سقوط الأمطار مساءً على المناطق السالف ذكرها.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء تكون باردة نهارًا، وشديدة البرودة ليلا على كل الأنحاء.

تأثر البلاد بغطاء سحابي كثيف

خلال الساعات القليلة الماضية، أظهرت صورة التقطها الأقمار الصناعية وخرائط الطقس، تأثر البلاد بغطاء كثيف من السحب العالية والمتوسطة والمنخفضة، تعمل على حجب أشعة الشمس، وتوقعت أن يصاحبه سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من أقصى غرب البلاد، والصحراء الغربية ووسط وجنوب الصعيد، ومناطق من شمال محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وتابعت الهيئة، أن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة على مناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة الكبرى العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة

الوجه البحري العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة

السواحل الشمالية العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة

جنوب سيناء العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة

شمال الصعيد العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات

جنوب سيناء العظمى 31 درجة والصغرى 15 درجة