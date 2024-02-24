خط ساخن.. 11 خطوة اتخذتها «الغربية» لتوفير السلع الغذائية في شهر رمضان

حرصت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية على تنفيذ خطوات وإجراءات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من أجل توفير كافة السلع الغذائية، بأسعار مخفضة للمواطنين في مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، ويستطيع المواطن الحصول عليها دون تحمل عناء ومشقة المواصلات.

توافر السلع الغذائية

حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على الاجتماع مبكرًا مع الجهات المعنية في هذا الشأن، من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، ومباحث التموين والغرفة التجارية، من أجل مناقشة استعدادات شهر رمضان المبارك 2024، والعمل على توفير السلع الغذائية للمواطنين، وكانت هناك العديد من الإجراءات والخطوات التي جرى تنفيذها، من أجل ذلك، وهي كالتالي:

توفير السلع للمواطنين بطرق مختلفة

- إقامة معارض أهلا رمضان بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

- سيارات متحركة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالقرى.

- منافذ بيع داخل الهايبرات والسلاسل التجارية.

- التواصل مع كبار المنتجين والتجار والموردين للسلع الأساسية والاستراتيجية.

المشاركة المجتمعية

- حث المحلات والسلاسل التجارية للمشاركة في تخفيضات أسعار السلع الغذائية.

- تفعيل دور الجمعيات الأهلية النشطة في عرض وترويج السلع والمنتجات بأسعار مناسبة.

- تخصيص خط ساخن لشكاوى السلع الغذائية.

- تكثيف الحملات التموينية لضبط محتكري السلع الغذائية.

- إلزام المحلات بوضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطن.