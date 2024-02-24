عاجل.. 4 تحركات من الحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين قبل شهر رمضان

اتخذت الحكومة والدولة تحركات عاجلة للاستعداد لشهر رمضان المبارك لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث بدأت هذه التحركات بإعلان أكبر حزمة حماية اجتماعية يستفيد منها ملايين المواطنين مُتعلقة بزيادة المعاشات والأجور ومعاش تكافل وكرامة، يبدأ تطبيقها في الأول من شهر مارس أي قبل بدء شهر رمضان بأيام قليلة.

أكبر حزمة حماية اجتماعية

تضمن حزمة الحماية الاجتماعية، التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية، فضلاً عن تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، و15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

أيضا تضمنت الحزمة تخصيص 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، و1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، و15% زيادة لمعاشات تكافل وكرامة، مع رفع حد الإعفاء الضريبي من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، حسب ما أعلن عنه مجلس الوزراء في تقرير سابق له.

معرض أهلا رمضان

لم تقتصر التحركات على حزمة الحماية الاجتماعية فقط، بل افتتحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع المحافظات، معارض أهلاً لتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة، استعداداً لشهر رمضان المبارك، بتخفيضات تصل إلى 25 و30٪ عن مثيلاتها في السوق المحلية.

تضم معارض أهلاً رمضان مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية بتخفيضات كبيرة لمحاربة الغش التجاري ومنع احتكار أو إخفاء السلع الغذائية، بجانب طرح شنطة رمضان بـ 6 أصناف وصولاً إلى 10 اصناف حسب الطلب وطرح الكوبونات فئة «100،150، 200، 250، 300، 500».

ضمن جهود الدولة المصرية، أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية «1000 طن زيت صويا ، 500 طن زيت عباد».

وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية

لم تقتصر التحركات على الجوانب المادية فقط، بل اشتملت جوانب أخرى، حيث وافق مجلس الوزراء على وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان الكريم، تيسيراً على المواطنين.

على صعيد آخر، أطلق صندوق تحيا مصر قافلة جديدة محملة بنحو 413 طن من المواد الغذائية الجافة، لتوفير المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية في محافظة القليوبية، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المعظم، لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.

دعم الأسر الأولى بالرعاية

وأعلن الدكتور أحمد عطية رئيس قطاع التكافل في بنك ناصر في تصريحات لـ«الوطن» إنَّ البنك تعاون مع صندوق تحيا مصر لدعم الأسر الأولى بالرعاية بمناسبة شهر رمضان المبارك، وتم توفير 10 ملايين جنيه لدعم الأسر الأولى بالرعاية بكراتين مواد غذائية.

آخر وأحدث التحركات، توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر بين مصر والإمارات لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، لتوفير 35 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر تدخل للدولة المصرية في غضون شهرين، وتنازل دولة الإمارات عن جزء من الودائع الموجودة بالبنك المركزي المصري، والتي تمثل 11 مليار دولار، بحيث سيتم استخدام 5 مليارات منها سوف يتم تحويلها من دولار إلى جنيه مصري.