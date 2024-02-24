لمدة 4 ساعات.. خريطة انقطاع التيار الكهربائي بالمنيا لإجراء أعمال الصيانة

أعلنت محافظة المنيا فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق في المدينة اليوم، وذلك لتنفيذ أعمال الصيانة.

وذكرت الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن انقطاع الكهرباء يبدأ من الساعة 9 صباحا وحتى الواحدة ظهرا، وتشمل المناطق المتأثرة من الانقطاع ابتداء من شارع 6 أكتوبر من شرق وحتى نهاية شارع على خليل من غرب، بالإضافة إلى الشارع الذي يقع خلف مصنع الأدوية أمام كوبري المنصورة القديم بمدينة المنيا.

ونصحت محافظة المنيا المواطنين في المناطق المتأثرة باتخاذ اللازم قبل انقطاع التيار الكهربائي، مثل إطفاء الأجهزة الكهربائية، حفظ المواد الغذائية التي تتطلب التبريد، استخدام بدائل للإنارة مثل الشموع أو الكشافات.

عودة التيار بعد انتهاء الصيانة

ونوهت محافظة المنيا إلى أن فترة انقطاع الكهرباء ستمتد لمدة 4 ساعات متصلة، وسيتم إعادة التيار الكهربائي فور الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة.

يشار إلى أن محافظة المنيا تطبق خطة تخفيف الأحمال الكهربائية ترشيدا لاستهلاك الكهرباء حيث يتم تخفيض الإنارة علي الطرق وكذلك بالمصالح الحكومية ويتم فصل التيار بالتناوب بين القري والعزب والنجوع في مدن ومراكز المحافظة.