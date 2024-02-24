استمرار أزمة استقالة 80% من أطباء كوريا الجنوبية لليوم الرابع

أزمة كبيرة في القطاع الصحي تعيشها كوريا الجنوبية منذ 4 أيام بعدما قدم ما يقرب من 80% من الأطباء المتدربين والمقيمين في جميع أنحاء البلاد استقالاتهم، اعتراضًا على قرار حكومي بخصوص دراسة الطب وتوسيع أعداد المقبولين بكليات الطب.

7800 طبيب تركوا عملهم

وبحسب وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية فإن 7800 طبيب تركوا عملهم بالفعل احتجاجًا على خطة حكومية ترمي لزيادة حصص الالتحاق بكليات الطب، ما دفع الحكومة إلى إصدار أعلى إنذار صحي في ظل أزمة النظام الطبي المتفاقمة منذ أيام.

وأعلنت الحكومة خطة تهدف إلى قبول 2000 طالب إضافي في كليات الطب العام المقبل بغرض معالجة النقص في الأطباء، وبعدها اتخذ الأطباء المتدربون والمقيمون في المستشفيات الكبرى في جميع أنحاء البلاد إجراءات جماعية لليوم الرابع وصلت لاستقالتهم وتركهم العمل.

العلاج عن بعد في كوريا الجنوبية

وقررت حكومة كوريا الجنوبية تنفيذ مجموعة من التدابير من خلال الاستعانة بجميع الوزارات المعنية وتعبئة جميع الموارد المتاحة للتعامل مع الوضع الحرج، حيث أتاحت خدمة التطبيب عن بعد متاحة في جميع المستشفيات ووسعت لاعتماد على المؤسسات الطبية العامة عن طريق تمديد ساعات عملها في أيام الأسبوع إلى الحد الأقصى وتوسيع الخدمات في عطلة نهاية الأسبوع.