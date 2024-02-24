«الإسكان» تعلن عن طرح تكميلي لوحدات «جنة» في 4 مدن جديدة.. اعرف التفاصيل

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح تكميلي لـ480 وحدة سكنية بمشروع «جنة»، بمدينتي 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة، بمساحات تتراوح بين 100 و150 مترا، وكذلك طرح تكميلي لـ839 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 57 و93 مترا بمدينتي العبور وأسيوط الجديدتين، وذلك للذين لم يحالفهم الحظ.

ويخضع تخصيص الوحدات الجديدة لنظام القرعة العلنية اليدوية، من خلال بنك التعمير والإسكان، على أن يتم إتاحة شروط وأسلوب الحجز، والمواقع، والمساحات والأسعار وأسلوب السداد، وكراسات الشروط، على الموقع الإلكتروني للبنك، اعتباراً من يوم الأحد 3 من مارس القادم 2024.

«الإسكان»: الطرح الجديد للذين لم يحالفهم الحظ في الطرح السابق

وأوضح المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، أن الطرح التكميلي للمتقدمين من العملاء الذين لم يحالفهم الحظ بحجز وحدة سكنية بمشروع جنة بمدينتي القاهرة الجديدة و6 أكتوبر، خلال الفترة من 15 يناير الماضي حتى 16 من فبراير الجاري، وكذلك الذين لم يحالفهم الحظ بحجز وحدات سكنية بمدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، ولم يقوموا بسحب جدية الحجز، وذلك بدلا من نظام أسبقية الحجز الإلكتروني «online».

كانت «الوطن» انفردت أمس بنشر تفاصيل الطرح التكميلي الجديد لوحدات الإسكان بمدن القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر وأسيوط الجديدة والعبور الجديدة.