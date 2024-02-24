«الأرصاد»: طقس اليوم مشمس نهارا شديد البرودة ليلا (فيديو)

قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس الأمس شهد انخفاضا في درجات الحرارة، مع تساقط أمطار اختلفت شدتها، لكن اليوم ستقل تلك الفرص تدريجيا مع ساعات النهار.

وأضافت «نبدأ من اليوم ارتفاعات طفيفة تدريجيا في درجات الحرارة، وطقس اليوم سيكون مشمسا دافئا بشكل كبير في فترات النهار، أما في الليل فستظل البرودة الشديدة، مع استمرار التأثر بالكتل الهوائية الصحراوية».

شبورة مائية الظاهرة خلال هذا الأسبوع

وأوضحت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «TeN»، أن ذروة الارتفاعات في هذا الأسبوع ستكون الاثنين المقبل، وتصل في القاهرة لـ24 درجة مئوية، وتنخفض الثلاثاء مرة أخرى إلى 21 درجة مئوية في النهار، وتظل الشبورة المائية هي الظاهرة المستمرة في هذا الأسبوع، وتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، وتتحسن الرؤية على كل الطرق، وهناك مرتفع جوي سيعمل على زيادة فترات سطوع الشمس والإثنين والثلاثاء، وستكون هناك فرص لسقوط الأمطار في بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم أغلب مدن ومحافظات الجمهورية السبت

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة اليوم أغلب المدن والمحافظات:

القاهرة الكبرى العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.

الوجه البحري العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة.

جنوب سيناء العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات.

شمال الصعيد العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.