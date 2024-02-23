توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. «الأرصاد» تحدز من ظاهرة جوية خطيرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة، مشيرة إلى أنه يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من انتشار الشبورة المائية صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

شبورة وتساقط أمطار خلال 72 ساعة

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40% تقريبا، خلال الـ72 ساعة المقبلة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى والصحراء الغربية وسيناء، مشيرة إلى أنها تمتد خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة ومناطق من جنوب البلاد، على فترات متقطعة.

ولفتت إلى أن هناك نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، كالتالي:

درجات الحرارة غدا السبت

القاهرة الكبرى العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة

الوجه البحري العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة

جنوب سيناء العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات

شمال الصعيد العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة

درجات الحرارة بعد غد الأحد

القاهرة والوجه البحري العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة

السواحل الشمالية العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة

جنوب سيناء العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة

شمال الصعيد العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجات

جنوب سيناء العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة.

درجات الحرارة يوم الاثنين المقبل

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة

السواحل الشمالية العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة

جنوب سيناء العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة

شمال الصعيد العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجات

جنوب سيناء العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة.