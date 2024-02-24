«الرقابة الصحية»: تقديم خدمات الدعم الفني والتدريب لـ40 منشأة صحية في أسوان

شارك الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، في اجتماع موسع مع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، ووفد لجنة الصحة بمجلس النواب وذلك عقب زيارة ميدانية قام بها وفد مجلس النواب للمنشآت الصحية بالمحافظة استهدفت التعرف على مستوى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وما تم إنجازه من تطبيق فعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

إدراج المستشفيات والوحدات الصحية ضمن منظومة الجمهورية الجديدة

ناقش الاجتماع ملاحظات وفد مجلس النواب على المنظومة الصحية بالمحافظة، وسبل التعاون المشترك للإسراع من معدل إدراج المستشفيات والوحدات الصحية ضمن منظومة الجمهورية الجديدة لخدمة أهالي أسوان، ودور هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في تحسين مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة لمنتفعي المنظومة وكذلك نشر ثقافة الجودة والتعريف بمعايير «جهار» المعتمدة دوليا على مستوى جميع الأطقم الطبية.

التوعية للتعريف بالمزايا الخاصة بالتأمين الصحي الشامل

واستعرض الدكتور أحمد طه، جهود الهيئة في تأهيل المستشفيات والوحدات الصحية لتطبيق معايير الجودة، لافتا إلى دور الهيئة الأساسي في ضمان الحفاظ على موارد المنظومة وحسن إدارتها ومن ثَمّ استدامتها، مؤكدا استعداد الهيئة للتوسع في تقديم خدماتها للدعم الفني الميداني والتدريب للمنشآت الصحية بالمحافظة.

وأشار طه إلى نجاح 28 منشأة صحية بأسوان في الحصول على اعتماد «جهار» حتى الآن، وكذلك قيام الهيئة بتقديم خدمات الدعم الفني والتدريب لـ40 منشأة صحية، مشيدا بالخطوات التي تتخذها محافظة أسوان لتذليل كافة العقبات للإسراع من وتيرة انضمام المنشآت الصحية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وفي ذات السياق، أكد اللواء أشرف عطية، أن المحافظة تقوم بتكثيف جهود التوعية للتعريف بالمزايا العظيمة التي تحققها المنظومة، مع توفير الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة من الأطباء وأطقم التمريض لاكتمال المنظومة بشكل نموذجي.

الزيارة الميدانية أظهرت فرقاً ملموساً في مستوى الخدمات الصحية

ولفت أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن هذه الزيارة الميدانية أوضحت فرقاً ملموساً في مستوى الخدمات خاصة الوحدات الصحية الحاصلة على الاعتماد، وكذلك من حيث إتاحة الخدمات للمواطنين، حيث تفقدت الزيارة المراكز الطبية والوحدات الصحية التي تم نقلها مؤخراً للهيئة العامة للرعاية الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل للوقوف على جاهزيتها وآلية نقل الأصول العلاجية.

وأكد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن محافظة أسوان مرشحة بقوة للمساهمة في هذا الملف المهم كونها أحد بوابات مصر الرئيسية لإفريقيا وللعالم في مجالات السياحة الصحية سواء العلاجية أو الاستشفائية، مضيفا أن اختيار أسوان كإحدى محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل جاء متسقاً مع هذا التوجه.