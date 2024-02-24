«الزراعة» تنظم ورشة عمل لتطوير منظومة تصدير الفراولة

نظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لوزارة الزراعة، ورشة عمل لدعم منتجي ومصدري الفراولة بمحافظة القليوبية، تحت عنوان «أهم العوامل المؤثرة على محصول الفراولة قبل وبعد الحصاد»، بمشاركة الإدارة المركزية للحجر الزراعي، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث استهدفت الورشة رفع قدرات منتجي ومصدري محصول الفراولة في المحافظة، لتطوير منظومة الإنتاج والتصدير لإنتاج غذاء آمن محلياً ومتوافق مع متطلبات الأسواق الخارجية تصديرياً.

وأشارت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات إلى قيام المعمل بتنظيم هذه الفعاليات مع شركاء العمل للاستماع إلى أهم المشكلات الفنية التي تواجه المنتجين والمصدرين، لتطوير منظومة الإنتاج والتصدير لهذا المحصول وكذا الخدمات التي يقدمها المعمل مما يعود بالنفع على العاملين بالإنتاج والتصدير للمحاصيل الزراعية.

زيادة الكفاءة الاقتصادية عن طريق خفض الفاقد

وأوضحت «عبداللاه»، تنظيم هذه الفعاليات بمناطق الإنتاج للوصول إلى الفئات الصغيرة والمتوسطة من منتجي ومصدري محصول الفراولة، بمشاركة خبراء المعمل ومركز البحوث الزراعية في مجالات المختلفة والمتعلقة بموضوع ورشة العمل، وهو ما يزيد من كفاءة جودة وسلامة إنتاج هذا المحصول، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة الاقتصادية عن طريق خفض الفاقد من الإنتاج، وارتفاع العائد من الأرباح، لصالح المنتجين والمصدرين، وبالتالي زيادة الصادرات المصرية من هذا المحصول الواعد متوافق مع متطلبات الأسواق الدولية، وكذا تداول منتج مطابق للمواصفات بالأسواق المحلية وفي ذات النطاق.

مشاركة منتجي ومصدري الفراولة في الورشة

وشارك في ورشة العمل أكثر من 100 فرد، حيث وصل عدد الشركات (منتجي ومصدري محاصيل خضر وفاكهة ومبيدات) لأكثر من 25 شركة، وأكثر من 5 أساتذة استشاريين من الجامعات، وأكثر من 45 فردا من صغار ومتوسطي المنتجين والمصدرين لمحصول الفراولة، وشارك من المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات، الحجر الزراعي، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، معهد بحوث وقاية النباتات، معهد بحوث أمراض النبات أكثر من 15 أستاذا، وعدد من منتجي ومصدري محصول الفراولة وممثلي بعض الشركات المنتجة والمصدرة وممثلي بعض شركات إنتاج المبيدات.