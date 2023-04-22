المعمل المركزي للمبيدات يواصل العمل بكامل طاقته في إجازة عيد الفطر

يوصل المعمل المركزي للمبيدات التابع لمركز البحوث الزراعية، العمل طوال أيام إجازة عيد الفطر المبارك بكافة أقسامه، حيث يستقبل المعمل عينات المبيدات إلى جانب عينات الحاصلات الزراعية المختلفة وإجراء التحاليل وإصدار النتائج وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي باستمرار العمل في القطاعات الاستراتيجية بالوزارة خلال الإجازات، لمحورية الأدوار التي تؤديها لصالح الاقتصاد الوطني.

استقبال عينات المبيدات والحاصلات الزراعية يوميا

وقال الدكتور شكر عبد السلام رئيس المعمل المركزي للمبيدات، أن المعمل يعمل بكامل قوته خلال إجازة عيد الفطر، حيث يقوم المعمل المركزي للمبيدات بدور رائد في مصر بواسطة فريق عمل من الخبراء والعلماء المتميزين في تقدير فاعلية المبيدات ومطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.

وأضاف أن المركز الوطني لرصد المبيدات التابع للمعمل المركزي يواصل أيضا نشاطه اليومي بشكل طبيعي خلال إجازة عيد الفطر ويقدم كافة خدماته لعملائه بداية من تسلم العينات طوال 24 ساعة خلال أيام الأسبوع كاملة، والالتزام بسياسة العمل المتبعة داخل المركز منذ إنشاءه بإصدار نتائج التحاليل بأعلى درجات الدقة خلال 24 ساعة من تسلم العينات، وهي السياسة التي يحشد المركز قوته للحفاظ عليها في ظل أهمية دوره في تسريع عجلة الصادرات الزراعية المصرية التي تشهد نموا مستمرا خلال السنوات الأخيرة ويساهم المركز بدور كبير في زيادتها.

الصادرات الزراعية المصرية بلغت حوالي 2 مليون و506 ألف طن

وأكد عبد السلام أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أعلن قبل أيام أن الصادرات الزراعية المصرية بلغت حوالي 2 مليون و506 ألف طن من المنتجات الزراعية المختلفة خلال الفترة من أول يناير حتى ابريل 2023 بزيادة قدرها 230 ألف طن وهو ما يمثل نسبة 10% من إجمالي الكميات المصدرة في نفس الفترة العام الماضي، وذلك يضع مزيد من المسئولية على المركز الوطني لرصد المبيدات والجهات المعنية في الوزارة لمواصلة العمل في كافة الأوقات والظروف لمواصلة النجاح الذي تحقق في ملف الصادرات الزراعية.

ومن جانبه، كشف الدكتور فرج ملهط وكيل المعمل المركزي للمبيدات والمدير الفني للمركز الوطني، أن المركز يخدم آلاف العملاء من المصدرين للحاصلات الزراعية إلى جانب دوره الهام في التعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء في تحليل الواردات الغذائية، بالإضافة إلى المشاركة في منظومة الرصد في المزارع والأسواق طوال العام لصناعة قاعدة بيانات دقيقة أمام صناعة القرار عن حالة المنتجات الزراعية المطروحة للمستهلك.

ولفت ملهط إلى أن المنظومة الرقمية الشاملة التي يطبقها المركز الوطني لرصد متبقيات المبيدات والملوثات، تؤهل المركز لإصدار نتائج العينات في 24 ساعة وبأعلى دقة، إلى جانب تأمين الشهادات من خلال ربطها بكود الـ QR المطبوع على الشهادات، بقاعدة البيانات الرقمية المؤمنة في المعمل.