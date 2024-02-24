الغرفة التجارية بالجيزة توفر مقرا دائما لبنك الطعام المصري

التقى وفد مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، محسن سرحان المدير التنفيذي لبنك الطعام المصري، حيث بحث اللقاء الذي شارك فيه وائل ناصر نائب رئيس مجلس الإدارة، وعمرو مخمير والمهندس أسامة العرقسوسي، والدكتور أشرف كردي ومجدي عرابي ومحمد أبو الدهب، أعضاء مجلس الإدارة سبل التعاون المشترك بين الغرفة وبنك الطعام المصري.

سبل دعم بنك الطعام المصري

وناقش اللقاء سبل الاستفادة من خلال أكثر من 250 ألف منتسب من منتسبي الغرفة، وسبل استغلال العدد الكبير في دعم بنك الطعام المصري، وتوفير العديد من المزايا من خلال مقرات الغرفة بالجيزة، والاتفاق علي تعزيز التعاون من خلال مركز خدمات الغرفة التجارية، بالإضافة إلي بحث توجيه مجهودات الغرفة ومجلس إدارتها لخدمة خريطة عمل البنك بمحافظة الجيزة.

توفير كراتين غذائية للفئات ذات الأولوية

واستعرض اللقاء فرص دعم بنك الطعام للفئات المستحقة في محافظة الجيزة، بالتنسيق مع الغرفة التجارية لتعزيز المسؤولية المجتمعية، وبحث إمكانية دعم البنك للغرفة التجارية بتوفير كراتين غذائية للفئات ذات الأولوية للغرفة، خاصةً خلال شهر رمضان، فيما أتفق الطرفان علي وضع إطار تنظيمي محدد بين البنك والغرفة، يشمل التنسيق الدائم وإيجاد صيغة قانونية للتعاون، مع التأكيد على ضرورة وجود جهة رسمية كوسيط للتعامل.

توفير فرص عمل

وناقش اللقاء دور الغرفة التجارية في التوعية بالأثر المجتمعي الكبير لبنك الطعام من خلال شبكة أعضائها، وسبل استكشاف إمكانية التعاون في مشاريع خيرية تهدف إلى توفير فرص عمل أو تعليم حرف للفئات المستحقة، بما يتماشى مع أهداف الغرفة التجارية وبنك الطعام في دعم التنمية المجتمعية والاقتصادية، فيما نهاية اللقاء أتفق الوفد علي توفير مقر دائم لبنك الطعام بمحافظة الجيزة بأحد الأماكن التابع للغرفة التجارية لتحويلة لمنفذ تبرعات وتوزيع لبنك الطعام، بالإضافة إلي بحث سبل دعم الغرفة لكافة أنشطة البنك بمحافظة الجيزة.

من ناحية أخرى بحث اللقاء سبل التعاون وممثلي مجلس الإدارة في تعزيز التعاون بمدينة السادس من أكتوبر، من خلال مصانع تابعة لجمعية مستثمري أكتوبر والتي يشغل المهندس أسامة العرقسوسي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، منصب عضو مجلس الإدارة بجمعية مستثمري 6 أكتوبر.